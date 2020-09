Roma, pedoni investiti da auto

Due pedoni sono stati investiti da un'auto in zona Tuscolano, a Roma. E' accaduto questa mattina intorno alle 10 in via Santa Maria Ausiliatrice. Una Ford Focus è piombata sul marciapiede dopo essersi scontrata con un'altra vettura, una Mercedes classe A, ed ha investito due anziani. La donna, 85 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni mentre l'altro anziano, 87 anni, è in codice giallo. Alla guida della Ford Focus c'era un italiano di 73 anni mentre sulla Mercedes viaggiava una donna di 48 anni, italiana. Sul posto gli agenti del gruppo Appio della Polizia di Roma Capitale.