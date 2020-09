Benevento, clochard trovato in una pozza di sangue

(Fotogramma/Ipa)

E' stato operato il clochard, trovato questa mattina in un'area di servizio lungo la strada statale Appia, nel comune di Forchia, riverso in una pozza di sangue e con una ferita all'addome. Secondo quanto ha appreso l'Adkronos l'uomo, un 30enne residente a Genova, avrebbe perso molto sangue ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri della compagnia di Montesarchio per risolvere il caso.

Ai sanitari del 118 che questa mattina lo avevano trasportato in ospedale il 30enne aveva detto di essersi ferito da solo cadendo, ma gli inquirenti stanno vagliando la compatibilità della ferita con quella inferta da un'arma da taglio. Sono allo studio le immagini delle telecamere, posizionate a vigilanza dell'area di servizio, dove il clochard sarebbe arrivato a piedi e già ferito, per capire da dove siano partite le tracce di sangue. Le indagini stanno esaminando il percorso dell'uomo nelle ore immediatamente precedenti al ferimento e partono da una struttura, dove ha trascorso la notte.