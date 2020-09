Funerali Diabolik al Divino Amore

(AdnKronos)

A quanto apprende l'AdnKronos, al termine del nuovo incontro che si è tenuto negli uffici della Questura di Roma tra gli incaricati dal questore Carmine Esposito e i familiari di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili ucciso il 7 agosto a Roma, è stato trovato un accordo per celebrare i funerali al Divino Amore. Funerali che saranno aperti in numero ridottissimo anche ai tifosi e agli amici: massimo 100 persone. Le esequie dovrebbero essere celebrate entro la fine della settimana prossima.

"Per la prima volta c'è stato un incontro costruttivo e ci siamo sentiti accolti nella richiesta di poter celebrare i funerali di mio fratello" dice all'AdnKronos Angela Piscitelli, sorella di Fabrizio, uscita dagli uffici San Vitale verso le 19:30, dopo oltre due ore di incontro, al quale ha partecipato anche Rita Corazza, la moglie dell'ultras. "I funerali si svolgeranno al Divino Amore come avevamo pensato - aggiunge la donna - ci era sembrata fin da subito una richiesta sensata, visto che la zona è isolata rispetto al centro cittadino". La data? "Su questo davvero non sappiamo - conclude - abbiamo appena trovato l'accordo e dobbiamo ancora organizzare tutto".