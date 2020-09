Lite sul parcheggio, uccide due persone

(Fotogramma)

E' un 29enne, originario di Paternò nel catanese, l'uomo fermato dai carabinieri per il duplice omicidio avvenuto questa notte a Ucria, nel messinese. L'uomo sarebbe responsabile della morte di un 62enne e del nipote di 27 anni, nonché del tentato omicidio di un 43enne. L'uomo si trova adesso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa dell'udienza di convalida del fermo. A fare luce su quanto accaduto questa notte sono stati i carabinieri che hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura della Repubblica di Patti.

Una spedizione punitiva finita male. Una 'vendetta' che si è trasformata in una tragedia. Secondo quando ricostruito dai militari, Russo era in vacanza per il ferragosto ad Ucria insieme ad alcuni parenti e proprio nei giorni scorsi avrebbe litigato con un familiare delle vittime per un parcheggio nel centro storico del paesino dei Nebrodi. Ieri sera, intorno alle 21, avrebbe deciso di dare una lezione al ventinovenne. L'uomo, pregiudicato per reati di criminalità organizzata, spalleggiato dai nipoti, ha capeggiato una vera e propria spedizione punitiva che avrebbe dovuto 'vendicare' l'offesa. Arrivati a casa, la lite è subito degenerata e qualcuno - rimane ancora da capire la dinamica esatta - ha estratto una pistola calibro 7,65 con cui il fermato ha sparato uccidendo i due. Il terzo nipote è invece rimasto solo ferito ed è ricoverato presso l'ospedale di Messina.