Palio Siena, vince la Selva con cavallo 'scosso'

(AdnKronos)

La Contrada della Selva ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta. I contradaioli con i colori verde e arancio con liste bianche hanno trionfato con il cavallo Remorex, un castrone sauro di 9 anni, giunto al traguardo 'scosso'. Il fantino che montava Remorex, il 34enne Giovanni Atzeni detto Tittia, è caduto alla curva di San Martino.

La Selva ha superato di una frazione la Contrada del Bruco che correva con il cavallo Schietta, un baio femmina di 9 anni, montato dal fantino Andrea Mari detto Brio.

L'ultima vittoria della Selva risale al 17 agosto 2015 quando conquistò il drappellone ('il cencio', per i senesi) sempre con il fantino Atzeni che montava il cavallo Polanski. Nella storia del Palio, questa è la 39esima vittoria per la Contrada che ha un rinoceronte nell'emblema.

Il castrone Remorex ha corso tre Palii, compreso questo, e ne ha vinti due: il Palio straordinario il 20 ottobre 2018 correndo per la Contrada della Tartuca, montato da Andrea Coghe detto Tempesta, giunto al traguardo anche in quella occasione 'scosso', e il 2 luglio 2019 per la Contrada del Drago.