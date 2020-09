Fa cinquina e vince una casa da mezzo milione

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sarà un Ferragosto da ricordare per un misterioso vincitore che, giocando cinque numeri al Vincicasa a Cinisi nel palermitano, se ne potrà comprare una da 500mila euro. Gli arriveranno subito 200mila euro, fanno sapere da Agipronews, e poi gli altri per l'acquisto della casa. La combinazione vincente è stata 3, 16, 25, 26 e 31. La giocata al Millionaire Drink and Play di corso Umberto I.