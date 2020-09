Dopo 17 giorni in mare i minori non accompagnati tratti in salvo nel Mediterraneo dalla nave della Ong spagnola Open Arms sono stati fatti sbarcare a Lampedusa. Si tratta di 27 ragazzini, quasi tutti adolescenti al di sotto dei 18 anni. Lo sbarco è stato effettuato attraverso un trasborso dalla nave a un gommone della Guardia Costiera.