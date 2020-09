Papa: "Meeting Rimini sia sempre luogo ospitale"

Immagine di repertorio (Afp)

''Il Santo Padre Francesco auspica che il Meeting sia sempre un luogo ospitale, in cui le persone possano “fissare dei volti”, facendo esperienza della propria inconfondibile identità''. E' quanto si legge nel messaggio di Papa Francesco al vescovo di Rimini, in occasione della 40esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, che si apre domani a Rimini.

''È il modo più bello per festeggiare questo anniversario, guardando avanti senza nostalgie o paure, sempre sostenuti dalla presenza di Gesù, immersi nel suo corpo che è la Chiesa. La memoria grata di questi quattro decenni di impegno alacre e di creativa opera apostolica possa suscitare nuove energie, per la testimonianza della fede aperta ai vasti orizzonti delle urgenze contemporanee''.