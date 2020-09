Volante polizia si cappotta a Roma, 4 feriti

(Fotogramma)

Incidente stradale all’incrocio fra via Mattia Battistini e via Ennio Bonifazi a Roma: coinvolta una volante della polizia che si è cappottata dopo l’impatto con una Smart. Quattro i feriti, fra cui anche due poliziotti: sono stati tutti ricoverati in codice rosso al ‘Gemelli’, all'Aurelia Hospital e al San Filippo Neri. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto, una Peugeot 207, i cui passeggeri sono rimasti illesi.