Medico su Ocean Viking: "Preoccupa stress naufraghi"

(Afp)

"Sono stati e sono tuttora esposti a un fortissimo stress psicologico i naufraghi a bordo della Ocean Viking. Stress dovuto non solo a ciò che hanno visto o subito in Libia ma anche alla loro prolungata permanenza sulla nave. Il lato psicologico è infatti quello che preoccupa di più, un problema che potrebbe aggravarsi nei giorni a venire". Lo dice all'Adnkronos Luca Pigozzi, medico a bordo della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere con 356 migranti a bordo, che si trova ora tra Lampedusa e Linosa in attesa di un porto sicuro.

Tra le persone soccorse da una settimana ci sono 103 minori, la maggior parte dei quali non accompagnati. "Sulla Ocean Viking - spiega ancora il medico all'Adnkronos - ci sono anche feriti da guerra. Si tratta di persone provenienti da Paesi in conflitto. Ci troviamo a fronteggiare prevalentemente casi di infezioni cutanee e delle vie respiratorie. Nei primi giorni abbiamo avuto anche casi di disidratazione. Ci sono poi adulti affetti da malattie croniche, come il diabete". "Le condizioni a bordo sono piuttosto stabili, cerchiamo di gestire nel miglior modo possibile", conclude Pigozzi.