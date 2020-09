Milano, macabra scoperta in casa: un impiccato e un accoltellato

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Il cadavere di un uomo impiccato su un balcone, al primo piano di una palazzina. Dentro l'appartamento, il corpo di un altro uomo in una pozza di sangue. E' quanto ha scoperto la polizia, intervenendo dopo una segnalazione in via Valle Anzasca, a Milano. I due uomini sono due stranieri di 38 e 41 anni. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Gli agenti, infatti, hanno trovato in una fioriera all'interno dell'appartamento un grande coltello.