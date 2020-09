Chef Rubio: "Fate attraccare Open Arms subito"

(Fotogramma)

"Fate attraccare Open Arms subito!". È l'appello lanciato via Twitter da Chef Rubio, all'anagrafe Gabriele Rubini, ex rugbista. "Come fate - scrive Rubio, linkando la storia della 18enne Hikma, reduce da 3 anni di torture in Libia - a non credere a priori a queste cose disumane? Come potete convincervi delle stronzate che vi raccontate? Come potete odiare così tanto la vita e chi cerca la felicità che voi non potrete mai comprendere?".