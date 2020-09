Funerali Diabolik, off limits piazzale Divino Amore

(Fotogramma)

Sarà off limits il piazzale antistante il Santuario del Divino Amore dove mercoledì alle 15 si terranno i funerali di Fabrizio Piscitelli, l'ultras capo degli Irriducibili della Lazio, ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti, nella Capitale. Le misure di sicurezza sono allo studio della questura di Roma. Anche se le esequie si terranno in forma privata si prevede comunque un ingente afflusso di tifosi che raggiungeranno la zona per ricordare il capo ultras laziale, noto in tutta Europa, e portare così la loro vicinanza ai familiari. Non è ancora chiaro quali saranno i confini della 'zona rossa', dove sarà vietato l'ingresso a chi non è incluso nella lista dei 100 partecipanti decisi dalla famiglia e fino a dove saranno spinte le transenne.

Le misure di sicurezza messe a punto in queste ore saranno messe nero su bianco nell'ordinanza del questore di Roma Carmine Esposito, che sarà varata entro domani sera. Ci potrebbero essere comunque dei fuori programma, decisioni anche estemporanee, che saranno prese in relazione all'andamento della situazione. Gli Irriducibili Lazio, il gruppo guida della curva Nord, hanno assicurato una partecipazione composta ai funerali, in ogni caso gli uomini della Digos sono già al lavoro per monitorare i flussi, sia di tifosi laziali che delle tifoserie vicine alla Lazio che potrebbero decidere di raggiungere la Capitale in occasione delle esequie.

LA SORELLA ANGELA: "QUESTURA ACCOLGA RICHIESTA NIENTE GIORNALISTI IN CHIESA" - “La famiglia vuole che questo funerale così tanto discusso e combattuto acquisti ora il suo vero significato, quello del dolore di tutti coloro che hanno amato e perso una persona cara” ha detto all’Adnkronos Angela Piscitelli, sorella di Fabrizio. “Tutti nella vita siamo chiamati ad affrontare e a provare il sentimento straziante dell'abbandono - ha aggiunto - quindi desideriamo assolutamente che la celebrazione in chiesa avvenga in totale assenza di giornalisti. Richiesta che ci auguriamo venga accolta anche perché già formalizzata nelle sedi idonee".

Sul funerale di Fabrizio Piscitelli c'è stata una lunga mediazione tra San Vitale e familiari, dopo che il 9 agosto scorso, a due giorni dalla morte di Diabolik il questore aveva disposto che le esequie si celebrassero in forma privata, per ragioni di "ordine e sicurezza pubblica", fissando orario, data e luogo: il 13 agosto alle 6 di mattina al Cimitero Flaminio. La decisione non aveva fatto piacere alla famiglia, che si era detta subito pronta a combattere per dare a Diabolik ''funerali normali'', e poche ore dopo, tramite gli avvocati, aveva presentato una richiesta di sospensiva urgente al Tar del Lazio contro la decisione. Richiesta respinta il 12 agosto scorso.

Il giorno dopo però i familiari di Fabrizio Piscitelli non si sono presentati ai funerali e il corpo è rimasto nell'Istituto di medicina legale di Tor Vergata. Il pomeriggio stesso la moglie di Diabolik e le due figlie sono state ricevute in questura ed è partita una mediazione che si è conclusa il 16 agosto scorso con l'accordo di celebrare le esequie a numero chiuso, appunto, nella Basilica del Divino Amore.