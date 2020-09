Richard Gere: "Carola è un angelo"

(AFP)

"Non conosco i dettagli di questa vicenda, ma se un essere umano si adopera per salvare delle vite umane, e non arreca danno, lo considero un eroe, un angelo". Lo dice l'attore Richard Gere in un'intervista al 'Corriere della Sera' rispondendo a una domanda in merito alla comandante della Sea Watch Carola Rackete.