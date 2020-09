Roma, stop per 6 giorni a Metro in centro

(Fotogramma)

Niente metro per sei giorni nel centro di Roma. Da oggi fino al 25 agosto stop ai treni della Metro A nel tratto da Termini a Battistini. Undici le stazioni chiuse (Repubblica, Barberini, Spagna, Flaminio, Lepanto, Ottaviano, Cipro, Valle Aurelia, Baldo degli Ubaldi, Cornelia e Battistini) per consentire i lavori per il rinnovamento dell'infrastruttura che dovrebbero concludersi il 26 agosto, giorno in cui il servizio dovrebbe tornare regolare. In questo periodo Atac ha predisposto bus sostitutivi, linea MA6, per assicurare i collegamenti. Intanto, dopo la chiusura di questa mattina, la stazione Manzoni, twitta l'Atac, è stata riaperta dopo "un guasto tecnico".