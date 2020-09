AAA 200 zombie cercasi

(Foto da Magicland.it)

Torna il casting più mostruoso di sempre. Nuovo Rainbow Magicland cerca e assume 200 zombie. Se hai uno spirito da mostro e l’horror è sempre stata la tua passione, questa è la tua occasione.

Il parco dei divertimenti alle porte di Roma cerca "zombie, vampiri, clown terrificanti e mummie resuscitate desiderose di inseguire e terrorizzare i temerari ospiti che durante tutti i fine settimana di ottobre, a partire dal 12, e il 31 ottobre, giorno di Halloween, si avventureranno nel Parco durante l'Halloween Horror Nightmare o avranno il coraggio di entrare in uno dei 5 percorsi del terrore: l’ormai famosissimo Haunted Hotel e per l’occasione, Zombie Attack, Doomed Circus, Vampire Dungeon e La Maledizione di Tutankhamon".

Per candidarti alla selezione basta compilare il modulo di iscrizione online (https://magicland.it/it/landing/casting_zombie) entro e non oltre domenica 8 settembre. Potrai partecipare a un vero e proprio casting che si terrà il 14 e 15 settembre nel Gran Teatro di Rainbow MagicLand. Qui, dopo che una équipe di professionisti del make up ti avrà truccato, e avrai indossato l’abito del personaggio che interpreterai, una giuria di esperti internazionali selezionerà i candidati più spaventosi. Ai prescelti verrà immediatamente offerto un vero e proprio contratto di lavoro con Rainbow MagicLand.

Non sono necessarie esperienze precedenti o doti scenografiche.