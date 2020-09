"Stuprata nel centro sociale", la denuncia di una 17enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ubriacata e violentata nel Centro Sociale 'Castellazzo', a Ivrea. A denunciare la violenza è stata la stessa vittima, una ragazza di 17 anni che il giorno dopo, accompagnata dalla mamma, si è presentata al commissariato di Ivrea per raccontare quanto accaduto nella notte di domenica 11 agosto. E' quanto riporta 'La Stampa' in un articolo dal titolo 'Ubriacata e stuprata di notte nelle stanze del contro sociale'.

''Erano circa le due di notte di domenica 11 agosto - si legge sulla 'Stampa' - La ragazza ha un appuntamento con un amico. I due si trovano in via Arduino, il salotto buono della città. Lui non perde tempo, la invita a bere qualcosa e si appartano nei locali del 'Castellazzo'. Bevono e forse fumano anche qualche spinello. Poco dopo arrivano altri ragazzi, che si uniscono alla festa''.

La ragazza avrebbe poi raccontato di essersi svegliata nei locali del centro sociale ''in stato confusionale, ubriaca con i vestiti strappati e lividi in diverse parti del corpo. Sarebbe uscita e con difficoltà avrebbe poi raggiunto il pronto soccorso a Ivrea dove è stata visitata e dimessa con un referto medico che gli inquirenti ritengono ''piuttosto dubbio''''.

Sul caso la Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per violenza di gruppo. Al momento non ci sono indagati ma sarebbe già stati ascoltati cinque ragazzi in qualità di testimoni.