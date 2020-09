Raggi: "Su punti governo manca Roma"

(Fotogramma)

"Noto che tra i punti presentati da più parti non c'è Roma Capitale. Quale che sia il governo dovrà tenere conto dei poteri da assegnare alla città per consentire a Roma e ai romani di competere con le altre capitale europee. Roma, con tre milioni di cittadini, ha gli stessi poteri di una città venti volte più piccola". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi sulla crisi di governo. Lo riferiscono fonti del Campidoglio. Si tratta del primo intervento della prima cittadina della Capitale dopo il post con il quale ha espresso forte apprezzamento al premier Giuseppe Conte.

"Ed inoltre - aggiunge Raggi - ha doveri di rappresentanza che le altre città non hanno. È un tema nazionale. Conte? Con il presidente abbiamo trovato un'intesa speciale e avviato un ottimo lavoro. Con lui il dialogo è già avviato...". "Tra le priorità - conclude Raggi - ci sarebbe anche la legge elettorale. È evidente che quella attuale è fatta per impedire qualsiasi maggioranza eventuale in parlamento".