Amazzonia in fiamme, l'indignazione dei vip sui social

(Afp)

Le fiamme divorano l'Amazzonia, dopo aver ridotto in cenere milioni di ettari di foreste siberiane. Il Wwf paventa per l'Amazzonia, grande polmone verde del pianeta un "collasso ecologico, che porterebbe a un drammatico avanzamento di desertificazione e siccità in uno scenario di cambiamenti climatici ancora più devastanti" e chiede che i "Paesi delle regioni coinvolte, Brasile, Bolivia, Colombia, Perù, Ecuador, Venezuela, Guyana e Suriname", si mobilitino. A mobilitarsi intanto, sui social, sono tanti vip italiani, a partire dall'attrice Carolina Crescentini che a corredo della drammatica immagine di una foresta in fiamme ha scritto: "Il mondo brucia e noi stiamo a guardare".

Tra i tanti 'mi piace' il tweet della Crescentini incassa quello del regista Gabriele Muccino che a sua volta scrive, fra l'altro, "'La vostra casa è in fiamme', pronunciata da @GretaThunberg non poteva essere più premonitoria. Dalla Siberia all'Amazzonia il pianeta è letteralmente in fiamme". Lo scrittore italiano Fabio Geda scrive in un tweet che "tra il 2002 e il 2017 sono stati uccisi oltre 1500 attivisti impegnati nella difesa della natura. La corruzione e uno stato di diritto debole garantiscono spesso l'impunità ai colpevoli #thereisnoPlanetB", rilanciando un testo e un'immagine de 'Le Scienze', edizione italiana di 'Scientific American', e viene a sua volta ritwittato dal collega scrittore Nicola Lagioa. Fa sentire la sua voce anche Piero Pelù che scrive: "Le foreste in Amazzonia, Indonesia e Siberia bruciano da settimane, mesi, anni...stanno bruciando i più grandi polmoni dell'ossigeno del pianeta. In Brasile è la politica di Bolsonaro che incentiva i contadini a disboscare,in Indonesia si disbosca per l'olio di palma, boicottiamo!".

Attivissimo Alessandro Gassman che sta twittando da giorni appelli propri e ritwittando quelli altrui a favore dell'Amazzonia, fra gli ultimi lanciati in proprio uno, in inglese, rivolto alla leggenda del calcio Edson Arantes do Nascimento: " PER FAVORE Mr. @Pele ti chiediamo di far sentire forte la tua voce contro la distruzione del polmone principale del nostro Pianeta: la foresta amazzonica !!! Fallo per coloro che rimarranno dopo di noi !! Con ammirazione !!! #saveAmazonia". Altrettanto attento e appassionato Chef Rubio nel tweet "Comunque volevo ricordarvi che #Amazonia brucia dolosamente per lasciare spazio a piantagioni di canna da zucchero, mais e cereali coi quali Brasile Israele Usa (nel tweet figurano non i nomi delle tre nazioni ma le rispettive bandiere, ndr) potranno ricavare: zucchero/alcohol per controllare le masse (noi ), bioetanolo, combustibili, mangimi, benzine e Etbe. Così #olé". Parole accolte da 1.130 'mi piace'. Al di la dei volti noti, selezionando l'hashtag #Amazzonia si apre un rapido susseguirsi di 'cinguettii', molti dei quali hanno nel mirino il presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro.