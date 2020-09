Omicidio a Ferrara, si interroga il compagno della donna

E' in corso da stamani l'interrogatorio del compagno della donna uccisa a Copparo, nel ferrarese. Carabinieri e Procura stanno scandagliando a 360 gradi la vicenda, a partire dalla relazione tra i due – lei 34enne, lui più vecchio – per comprendere quali siano state le cause della lite, e non si esclude il movente della gelosia.

Secondo quanto si apprende, l'aggressione sarebbe avvenuta stamattina presto, attorno alle 8: i due avrebbero litigato, poi lui l'avrebbe colpita alla testa con un corpo contundente. La donna è deceduta poche ore dopo, attorno alle 12, all'ospedale Sant'Anna di Cona, dov'era giunta in gravissime condizioni.