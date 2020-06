Anticiclone alla riscossa

(AFP)

Un caldo provvisorio. La settimana inizia all'insegna dell'alta pressione, con tempo abbastanza stabile e temperature in ripresa. Ma da giovedì cambia tutto. Fino a mercoledì 28, dicono gli esperti de 'IlMeteo.it', "ci attendiamo la fase più tranquilla e calda sul fronte meteoclimatico". Nonostante "alcuni temporali pomeridiani sui rilievi, il quadro meteo generale sarà comunque contrassegnato da parecchio sole" e con temperature che "faranno registrare anche un deciso aumento, in particolare al Sud e sulle Isole".

Da giovedì 29, invece, "nuova possibile svolta: dalla Penisola Iberica arriverà un altro vortice di bassa pressione in quota" con "maggiore ingerenza temporalesca a partire dal Nord Italia, e non solo".



Venerdì 30, "l'instabilità atmosferica coinvolgerà anche il Centro e parte del Sud: preludio ad un fine settimana, seppur con le dovute riserve vista la distanza temporale, caratterizzato da una fase moderatamente variabile, specialmente a ridosso dei monti". Insomma, concludono gli esperti, "l'estate comincia a dare i primi segnali di affaticamento ma potrebbe comunque mantenersi abbastanza attiva fino alla fine del mese senza riuscire, come giusto che sia, a mostrare il suo volto più stabile e caldo, come accaduto nelle settimane precedenti".