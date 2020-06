Botte al cane, clochard denunciato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' stato percosso e maltrattato per diversi giorni da un uomo che lo teneva accanto a sé per mendicare e impietosire i passanti nella zona di Castello, ma questa volta la storia di un cane meticcio, finito chissà come a Venezia, ha avuto un lieto fine. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e all'intervento del nucleo pronto impiego della polizia locale di Venezia l'animale è stato restituito questa mattina al legittimo proprietario, residente a Como.

Durante la settimana scorsa alcuni residenti del sestiere avevano notato un uomo, senza fissa dimora, che maltrattava l'animale senza alcun motivo. Hanno documentato le percosse con un video e allertato la polizia locale che l'altro ieri ha intercettato il mendicante, accertando attraverso la lettura del microchip, che il cane apparteneva ad altri.

Il cane è stato quindi affidato agli operatori dell'Asl che hanno riscontrato un'ecchimosi sull'occhio destro e due aree di alopecia e proprio questa mattina è stato riconsegnato al suo proprietario. Il mendicante, un cittadino bulgaro di 38 anni, è stato invece denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti su animale.