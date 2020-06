Cagliari, crolla un pino al parco tra i bimbi: 5 feriti

(Fotogramma)

Sfiorata la tragedia nel parco Parodi di Sant’Andrea a Quartu Sant'Elena, nel cagliaritano. Un enorme pino è crollato ferendo, anche se in maniera non grave, cinque persone, tra cui, secondo le prime informazioni, un bimbo di due anni. Quando l'albero è caduto peraltro l'area verde era piena di famiglie e bambini perché era in corso una festa di compleanno. Da accertare le ragioni del crollo visto che non c'era vento forte. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre ai tecnici del Comune.