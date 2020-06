Una lite tra mamme finisce al pronto soccorso. E' accaduto in provincia di Perugia, nel corso di una manifestazione ludico-sportiva nella frazione di Santa Maria degli Angeli.

Quella che doveva essere una festa si è trasformata per le mamme di alcuni bambini in una lite, tra lo stupore generale: la miccia è scattata quando alcune di loro si sono incontrate alla manifestazione e, forse anche a causa vecchi dissapori, hanno iniziato prima ad ingiuriarsi per poi passare alle mani. Tutto alla presenza dei figli minori.



Alla lite, spiega la Questura di Perugia, hanno preso parte tre italiane di 36, 39 e 40 anni che hanno poi dovuto fare ricorso alle cure al pronto soccorso. Una mamma ha riportato lesioni con oltre 20 giorni di prognosi, tali da determinare la procedibilità d’ufficio del fatto.