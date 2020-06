Nuovi bus per Roma, sfottò social: "Speriamo siano ignifughi"

(Fotogramma)

La sindaca di Roma Virginia Raggi annuncia sui social l’ordine di acquisto di ulteriori autobus per la città, ma il post su Twitter scatena l’ironia degli internauti: “Speriamo che siano ignifughi, visti i precedenti”. Il post della sindaca recita: “Abbiamo completato l’ordine di altri 97 nuovi autobus attraverso la piattaforma Consip per un valore di 30 milioni di euro - cinguetta Raggi dal suo profilo ufficiale - per rinnovare sempre di più il parco mezzi della capitale”. Il post, però, immediatamente scatena una serie di commenti, uno più caustico dell’altro.

“Il varo di questa nuova flotta - domanda @Elettra - dove lo fai, a Casal Bruciato o all’Infernetto?”. E @AndreaM, “Nuovi infiammanti”. @G_damurri affonda il colpo: “Ah perfetto…questo è il nuovo modello che si spegne da solo?”. @Mimmo è sulla stessa lunghezza d’onda: “A Virgì, quanti pompieri prevede ogni corsa?”. “Spero abbiate ordinato quelli ignifughi”, gli fa eco @Franco_Scandy. @Gabriel77911239 è più concreto e pensa alla qualità del servizio. “Poi quando sei alla fermata aspetti sempre dai 20 ai 30 minuti - protesta - una controllata alle corse no?”.

Dopodiché altri internauti accorrono in sostegno della sindaca. “Brava Virginia, avanti così”, esclama @NadiaAm. “E’ una buona notizia - afferma @AndreaGalli - suggerisco di concentrarsi anche su assenteismo Atac e evasione biglietto di trasporto. Probabilmente i 30 milioni li recuperate velocemente. Basta farlo seriamente”.