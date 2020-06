Donna ustionata trovata in strada, è grave

(Fotgoramma)

Una donna, parrebbe di mezza età, è stata trovata stamattina verso le 6 e 30 da un passante in via Marchioni, in zona Barca, a Bologna, in una piazzola di cemento vicino a un parco. Ha ustioni sul 90% del corpo ed e' stata portata in codice 3 prima all'Ospedale Maggiore di Bologna e poi al Centro grandi ustionati di Cesena. Le sue condizioni sono disperate. Indaga la polizia di Bologna. La donna era scalza e i suoi vestiti sono bruciati. Viste le condizioni della vittima, non è stato possibile identificarla. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere della zona, per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.