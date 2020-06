Pochi fedeli ai funerali, il prete su Fb: "Se siete liberi venite"

Pochi fedeli ai funerali. Il parroco, il 53enne Paul Kerner di Castelvecchio di Imperia lancia un appello con un post su Facebook. "Purtroppo abbiamo avuto un funerale questa mattina e poi un'altro questo pomeriggio alle 15 e poi un altro domani alle 16" scrive sulla sua pagina. "Purtroppo qui a Castelvecchio non vengono molti parrocchiani per salutare i defunti e famiglie. Chiedo se c'è qualcuno libero per dare condoglianze cristiane sarebbe bello. Grazie".