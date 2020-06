Samara di 'The Ring' spaventa Catania

(Foto da Twitter)

"Attenzione, Samara gira per Catania!". Un annuncio particolare che ha cominciato a circolare tra gli abitanti di alcuni quartieri dopo una serie di avvistamenti spaventosi. Durante la notte una persona travestita dal noto personaggio della saga horror 'The Ring' è stata vista dondolarsi su un'altalena in un parco giochi e ripresa mentre insegue e spaventa delle persone. La figura indossa un vestito bianco e ha i caratteristici capelli neri lunghissimi di fronte al volto. Sui social si parla anche di un coltello nelle sue mani.

I video hanno cominciato a girare e gli avvistamenti si sono moltiplicati in altri quartieri, riferisce 'Catania Today', prima Librino poi San Berillo Vecchio, San Cristofaro e San Giovanni Galermo, lasciando pensare che la bravata potesse includere più persone travestite.

Su Facebook è stata creata anche una pagina che ne documenta le 'apparizioni' e la tensione ha cominciato a salire tra gli abitanti. "Lo scherzo è bello quando dura poco" scrive un utente, "Adesso basta, agiscano le forze dell'ordine contro questa persona" gli fa eco un altro papà. 'Samara' ora rischia il linciaggio, mentre si attende di identificare gli autori della bravata.