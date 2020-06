Scomparsa Elisa, si mobilitano anche gli amici

(Foto dal profilo Facebook

Un appello su Facebook per radunare volontari e contribuire alle ricerche di Elisa Pomarelli, la giovane di 28 anni scomparsa ormai da quattro giorni nel piacentino come Massimo Sebastiani, operaio tornitore 45enne.

"Per cercare Elisa Pomarelli abbiamo pensato di formare una squadra di volontari civili che possano battere le zone di Carpaneto, Sariano, Gropparello, Zena e dintorni parallelamente alle forze dell’ordine già coinvolte - scrivono gli amici della ragazza - Chiunque si senta di partecipare è ben accetto, in particolare cerchiamo gente che conosca bene le zone e possa guidarci, ad esempio scout, cacciatori e alpini. Chiunque sia disponibile risponda a questo messaggio o perlomeno lo condivida affinché lo veda più gente possibile. Grazie a tutti della collaborazione".

"Importantissimo -precisano gli amici di Elisa nel post- noi volontari civili ci muoveremo solo se coordinati dalle forze dell’ordine e se utili agli scopi della ricerca. Non è assolutamente nostra intenzione intralciare o rallentare le ricerche".

Nel frattempo in queste ore gli uomini del soccorso alpino, coordinati dai carabinieri, stanno setacciando le zone boschive a Sariano di Gropparello, in particolare quelle più insidiose. Sul posto, anche un elicottero della polizia. Secondo quanto si apprende, gli inquirenti starebbero anche vagliando le dichiarazioni di alcuni conoscenti dell’uomo, a cui il 45enne avrebbe parlato in più occasioni di un non meglio precisato ‘rifugio’ nei boschi che stava costruendo. La Procura di Piacenza, intanto, ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona e, ieri pomeriggio, ha fatto un sopralluogo nella zona delle ricerche. L'abitazione dell'uomo è stata posta sotto sequestro.