Derby Lazio-Roma, arrivano i divieti

Immagine d'archivio (IPA/ Fotogramma)

Divieti e misure di sicurezza in arrivo per il derby della Capitale. Vietato "lo stazionamento di veicoli adibiti a punti di vendita di generi alimentari e di gadget vari" e "la vendita per asporto di bevande in bottiglie o in contenitori di vetro": sono due delle misure di sicurezza definite al tavolo tecnico in Questura a Roma, in vista del match tra Lazio e Roma, previsto per le 18 di domenica 1 settembre allo Stadio Olimpico. Per il divieto è stato istituita una task force, composta da appartenenti alla Polizia e Polizia Roma Capitale, per il controllo del rispetto delle ordinanze del Prefetto, servizi anti-bagarinaggio, parcheggiatori e venditori abusivi.



E' quindi "vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie o in contenitori di vetro - si legge -, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, dalle 15 e sino a due ore dopo il termine dell’incontro di calcio nell’area dello Stadio Olimpico e vie limitrofe".

PARCHEGGI - Inoltre, aree di parcheggio delocalizzate sono state previste per i tifosi della Lazio in Viale XXVII Olimpiade e a Tor di Quinto e nell'area di Piazzale Clodio per quelli della Roma. L'apertura dei cancelli avverrà alle 15:30 con possibilità di anticipo alle 15. Previsto lo sgombero già dalle 7 dell'1 settembre di tutti i veicoli in sosta, compresi motocicli, ciclomotori, parcheggi taxi presso i seguenti piani stradali: viale dei Robilant - viale Antonino di San Giuliano - piazzale Maresciallo Diaz - lungotevere Maresciallo Diaz - largo Maresciallo Diaz - piazzale di Ponte Milvio - via Cassia, isola pedonale antistante la Chiesa della Gran Madre di Dio - l'intera area parcheggio fronte Commissariato di PS Sezionale 'Ponte Milvio'(via Orti della Farnesina 8) - lo spartitraffico a raso - zebratura stradale, sito all'intersezione tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina.

Dalle 13 lo sgombero interesserà anche le seguenti vie: via Mario Toscano - via Salvatore Contarini (con esclusione dei ciclomotori). Interdetto il traffico veicolare sul Lungotevere Maresciallo Cadorna, Ponte Duca d'Aosta, Lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto compreso tra piazzale Lauro De Bosis a Largo Maresciallo Diaz, Lungotevere Oberdan, Lungotevere della Vittoria viale Tor di Quinto nel tratto compresso tra Largo Maresciallo Diaz a via Civita Castellana - Lungotevere della Vittoria, Lungotevere Oberdan.

SPETTATORI - Si prevede che al derby assisteranno circa 47mila-52mila spettatori, di cui 13mila romanisti.