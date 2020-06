Operaio muore schiacciato dai rulli nel varesotto

(Fotogramma)

L'operaio 39enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro oggi a Gorla Minore, in provincia di Varese, è morto. Il decesso è stato constatato poco dopo le 16, al suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Varese, dove era stato trasportato d'urgenza in elisoccorso. Secondo quanto riferito dal 118, l'uomo sarebbe rimasto incastrato tra due rulli in un macchinario, mentre era al lavoro in una ditta di via Ambrogio Colombo.