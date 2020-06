Fine di un incubo, ritrovata Romina

Foto dall'appello, pubblicato su Fb dall'Unità Cinofila Tequila

Sta bene ed è già a casa. E' stata ritrovata a Olgiate Olona l'insegnante 44enne Romina Furfaro, scomparsa giovedì scorso da Venegono Superiore. La notizia è stata data dall'Unità cinofila Tequila, la squadra di ricerca che partecipava alle ricerche, con un post su Facebook. Sempre sui social la famiglia, tramite Simona Conti, ha ringraziato "tutti di cuore per la collaborazione il sostegno e l'aiuto dato in questi giorni per noi tremendi ha tutte le persone che pur non conoscendoci hanno condiviso per aiutarci o semplicemente mi hanno scritto per darci forza e sostegno". "Un ringraziamento speciale per l'unità cinofila che è arrivata in nostro soccorso fin da subito.. Ragazzi volontari che ci hanno dato sostegno e speranza e che con noi non hanno mollato mai.. Veramente grazie a tutti questi angeli. Ringrazio il proprietario della ditta Ramponi di mozzate e dei proprietari del bar Pasi per la loro gentilezza e disponibilità. Grazie mille davvero di cuore a tutti da me e da tutta la famiglia".