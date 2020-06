Milano, trovata morta in casa: arrestato il marito

(FOTOGRAMMA)

Una donna di 59 anni è stata trovata morta in casa a Milano stanotte, con ferite di arma da taglio sul corpo. La polizia è intervenuta, intorno alle 2, in via San Giacomo, chiamata dal 118 e dal 115 dalla figlia della donna che non riusciva ad aprire la porta dello stabile per rientrare in casa.

Il marito della donna trovata morta in casa a Milano è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti degli agenti di polizia. Infatti, quando i poliziotti sono arrivati sul posto, l'uomo - un italiano del 1954 (marito della donna deceduta con cui non conviveva) - ha tentato di investirli arrivando a tutta velocità e impattando su un'aiuola. Nessuno è rimasto ferito. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Paolo e la sua posizione, riguardo alla morte della moglie, è al vaglio della Squadra Mobile.