E' stato fermato con l'accusa di omicidio il marito di Adriana Signorelli, la donna di 59 anni, uccisa a coltellate nel suo appartamento, in via San Giacomo 4, alla periferia di Milano. La squadra mobile di Milano ha eseguito il fermo del pm. L'uomo è al momento piantonato in ospedale.