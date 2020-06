Papa Francesco: "Scusate il ritardo, 25 minuti chiuso in ascensore"

(Afp)

Un piccolo incidente ha ritardato di circa 10 minuti l'arrivo di Papa Francesco alla finestra del Palazzo apostolico per la recita dell'Angelus. Il Papa è rimasto chiuso in ascensore.

"Devo scusarmi per il ritardo, sono rimasto chiuso nell'ascensore 25 minuti, per un calo di tensione - ha detto Francesco rivolto ai fedeli in Piazza San Pietro - Sono venuti i Vigili del Fuoco e dopo 25 minuti l'ascensore è riuscito a ripartire. Ringrazio i Vigili del Fuoco. Facciamogli un applauso".