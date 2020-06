Da Catania a Roma, si allarga la #samarachallenge

(da instagram/ Welcome to favelas)

La nuova sfida social si chiama 'Samara Challenge' e si sta allargando in fretta. I primi emuli della protagonista della saga horror 'The Ring' sono stati segnalati a Catania lo scorso 29 agosto: vestiti bianchi, capelli lunghi che coprono la faccia e un coltello in mano. Le persone hanno condiviso sui social le foto di questi strani incontri commentandoli con ironia e a volte con minacce.

Nei giorni successivi altri episodi si sono verificati a Foggia e a Napoli. Francesco Borrelli, consigliere regionale della Campania, ha scritto su Twitter: "Paura tra la gente, le sconsiderate cosplayer rischiano il linciaggio. Siamo al delirio." Per il consigliere, inoltre, questo fenomeno sarebbe la dimostrazione del fatto che "i giovani sono annoiati e schiavi dei social". Le ultime apparizioni di 'Samara' a Roma sono state accolte con avvertimenti non troppo velati: "Poi non vi lamentate se finite pieni di lividi, o peggio..."