Psicosi 'Samara', altri 3 avvistamenti a Roma

(da Twitter)

Samara Morgan continua a terrorizzare i romani. Dopo gli episodi dei giorni scorsi, lunedì sera sono state tre le segnalazioni arrivate alla centrale operativa della Questura di Roma. Il primo avvistamento alle 23:31 a Torre Gaia, in viale Santa Rita da Cascia, dove la ragazzina del film 'The Ring' si è materializzata in strada per molestare i passanti. Venticinque minuti più tardi era invece in via Lucino Murena, nel quartiere Tuscolano, per approdare poi all'1:58 nel parco Meda in via dei Monti Tiburtini.

La nuova moda, partita da Catania e diffusasi in fretta, ha suscitato la dura reazione dei comitati di cittadini di Roma che si sono detti "pronti ad organizzare le ronde".