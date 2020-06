Giallo nel crotonese, trovati due cadaveri a Mesoraca

Un altro corpo, chiuso in un sacco e in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato a poca distanza dal cadavere scoperto questa mattina a Mesoraca, in provincia di Crotone. I primi accertamenti eseguiti sul primo corpo con l’ausilio del medico legale hanno consentito di stabilire che si tratta di un uomo di circa 30-40 anni.

I corpi verranno trasferiti presso l’obitorio dell’ospedale di Crotone per essere sottoposti ad esame autoptico per identificarli e stabilire le cause della morte. I carabinieri della compagnia di Petilia e del Comando Provinciale di Crotone indagano ora sulle ultime scomparse in provincia.