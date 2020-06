Samara dilaga in Puglia, panico fuori dal cimitero

(da Instagram/ Welcome to favelas)

La scorsa notte sono arrivati in centinaia al cimitero di Manfredonia, nel foggiano, convinti di aver avvistato l'ennesima emule di Samara, la bambina indemoniata di 'The Ring' protagonista, in questi ultimi giorni, di una vera psicosi. Tanti i video condivisi sui social che mostrano gli attimi di panico vissuti dalla folla fuori il cimitero prima dell'arrivo della polizia. Il traffico è rimasto paralizzato dalle 21 alle 23 e le forze dell'ordine, dopo aver disperso i curiosi, hanno cercato l'autore del macabro scherzo senza ottenere risultati.

Con i primi fenomeni segnalati anche a Reggio Emilia la #samarachallenge divide su Twitter. Alcuni continuano a credere che sia una moda divertente, altri credono che lo scherzo sia durato troppo e che la situazione possa degenerare.

Comunque volevo dire alla deficiente che si traveste da #samara per spaventare le persone a napoli e provincia che poteva avere più successo se si mascherava da controllore e saliva sugli autobus — MileTheFrog (@MiletheFrog) September 2, 2019