Bibbiano: Sabbatani Schiuma, 'sabato in piazza a Roma anche Fdi'

(di Roberta Lanzara) - "Fratelli d'Italia partecipa ufficialmente alla manifestazione organizzata dalle associazioni impegnate nella difesa dei bambini ingiustamente sottratti e dei loro genitori sabato prossimo a Roma, dalle 16 alle 20 in Piazza della Madonna di Loreto nei pressi dell'Arco di Traiano". A riferirlo all'Adnkronos è Fabio Sabbatani Schiuma, responsabile Nazionale Fdi per i rapporti con l’associazionismo politico, che aggiunge: "Abbiamo aderito volentieri all'invito. D'altronde Giorgia Meloni sulla vicenda dei minori e di Bibbiano è la politica più esposta, che ci ha maggiormente messo la faccia".

"La delegazione Fdi sarà guidata da Maresa Bellucci, capogruppo in Commissione Affari Sociali e Sanità ed in Bicamerale Infanzia ed Adolescenza. Ci saranno, anche rappresentanti del Movimento Politico Nazionale Riva Destra, con il Commissario regionale del Lazio Marco Micacchi, insieme ad altre delegazioni, come quella del Movimento nazionale per la Sovranità e Realtà Popolare, Più Italia, Progetto Nazionale e Movimento sardo Shardana".