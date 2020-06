Carabiniere ucciso, i 24 minuti prima del delitto in un video

(Fotogramma)

Si muovono nervosamente avanti e indietro, si nascondono tra le auto. Un video che copre i 24 minuti dall'uscita dall'hotel dei due diciannovenni americani Christian Gabriel Natale Hjort e Finningan Lee Elder fino a poco prima dell'incontro, preso con Sergio Brugiatelli per la restituzione dello zaino sottratto, a cui si sono presentati il vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, poi ucciso a coltellate, e il suo collega, Andrea Varriale è agli atti dell'inchiesta sull'omicidio.

Nelle immagini, depositate in vista del Riesame di Natale Hjort in programma per il prossimo 16 settembre, si vedrebbero i due ragazzi camminare nervosamente, compiere una sorta di perlustrazione, passando avanti e indietro davanti a un bar, poi tra le auto in sosta in attesa dell'incontro.