Caso Metropol, difesa Savoini: "Audio inutilizzabile"

Inutilizzabilità del file audio registrato il 18 ottobre scorso all'hotel Metropol di Mosca. E' questa la carta che l'avvocato Lara Pellegrini, difensore di Gianluca Savoini,indagato nell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, ha utilizzato davanti ai tre giudici del tribunale del Riesame di Milano a cui ha chiesto il dissequestro di computer e cellulari. "Abbiamo presentato una memoria di 20 pagine", spiega il legale all'Adnkronos.

Dopo aver dribblato i giornalisti al termine dell'udienza durata circa mezz'ora, il difensore Pellegrini ha spiegato di aver "sollevato la questione di utilizzabilità dell'audio. Non essendo certa la provenienza del file audio non si può porre alla base di un provvedimento di sequestro". Se la captazione è illecita, e non si conosce in che modo e da chi è stata fatta a Mosca, allora non può legittimare un sequestro.

"Ho fatto anche un rilievo relativo a un problema di traduzione della conversazione che i pm hanno depositato". L'accusa, nell'udienza a porte chiuse, ha insistito sulla legittimità del sequestro scattato lo scorso luglio. Per i pm di Milano, Sergio Spadaro e Gaetano Ruta, infatti, l'audio è legittimo ed è una fonte di prova. All’ex portavoce di Matteo Salvini sono stati sequestrati due cellulari, alcune chiavette Usb e dei documenti che erano in casa. Per alcuni problemi tecnici, trapela da più fonti, non è stato possibile completare la copia forense di una chat contenuta in uno dei cellulari sequestrati. I telefoni sono ancora nelle mani della procura. Sul cellulare si procederà con un confronto tra le parti, una sorta di incidente probatorio per facilitare l’accesso al contenuto per ora ancora segreto.

In udienza è stata anche depositata parte della traduzione in russo della conversazione registrata all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018. Trascrizione su cui il difensore di Savoini ha sollevato un rilievo. I giudici del Riesame dovranno decidere sulla legittimità del sequestro nei prossimi giorni.

Al centro dell'incontro d'affari al Metropol, a cui prendono parte sei persone - tra cui gli indagati Gianluca Meranda e Francesco Vannucci che hanno rinunciato al Riesame - ci sarebbe secondo la procura di Milano un'operazione sospetta di corruzione legata all'importazione in Italia di un fiume di petrolio che, nelle parole di chi starebbe trattando, in un anno avrebbe dovuto far affluire 65 milioni di dollari nelle casse della Lega e permettere così al partito guidato da Salvini di affrontare la campagna elettorale delle ultime europee.