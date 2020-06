Si fa dare 50 euro da turiste senza biglietto, arrestato controllore

(Fotogramma)

Ha trovato due turiste senza biglietto a bordo di un autobus e si è fatto consegnare 50 euro per non far loro una multa da 100 euro a testa. E' successo ieri pomeriggio a Roma. Due ragazze in visita turistica nella Capitale, sono salite a bordo di un autobus di linea, senza essere munite di regolare titolo di viaggio. Durante il tragitto però sono state fermate da un controllore, il quale, dopo aver appurato la mancanza del biglietto, le ha invitate a scendere dal mezzo. Una volta in strada il controllore ha spiegato di dover redigere due distinti verbali sanzionatori da 100 euro ciascuno. Alla reazione visibilmente spaesata delle ragazze, l’uomo ha proposto però come alternativa l’esborso di 50 euro in contanti, per concludere più velocemente la vicenda e, cosa più importante, per evitare l’iscrizione dei loro dati in un fantomatico “registro dei contravventori”.

Ricevuto il denaro, il controllore si è offerto di risalire insieme alle ragazze su un altro mezzo di linea, in modo tale da scongiurare ulteriori controlli da parte di altri verificatori. Quindi, tutti e tre sono risaliti a bordo di un autobus della stessa linea. Qui, una delle ragazze ha chiesto di poter avere una ricevuta che attestasse il pagamento. L’uomo con enorme disappunto ha chiesto alle ragazze di scendere dal mezzo e di consegnare un documento identificativo.

A questo punto, tramite un apparecchio elettronico in dotazione, ha stampato un verbale di sanzione amministrativa sul quale non risultava in alcun modo l’avvenuto esborso dei 50 euro, bensì la sanzione per un importo di 104,9 euro comprensiva di spese accessorie e titolo di viaggio. Il controllore però ha detto alle due ragazze di stare tranquille e che non avrebbero dovuto pagare nessuna somma di denaro, per poi allontanarsi frettolosamente.

Non convinte delle risposte ricevute, le due turiste sono andate al Commissariato Borgo per chiedere una verifica. Appurato l’ingiusto pagamento e l’abuso delle funzioni perpetrato dal controllore, gli investigatori si sono messi sulle tracce dell’uomo e dopo una rapida attività investigativa sono risaliti alla sua identità. Con un servizio ad hoc di osservazione.

I poliziotti hanno sorpreso il controllore che stava compiendo lo stesso 'stratagemma' con altre due turiste. Gli agenti, mimetizzati tra le persone in attesa alla fermata, hanno ascoltato chiaramente la richiesta di denaro contante rivolta alle due nuove vittime, assistendo alla consegna del denaro. A questo punto i poliziotti sono intervenuti e hanno arrestato il controllore.