Foggia, carabiniere si suicida in caserma

(Fotogramma)

Un carabiniere di 39 anni in servizio nella stazione di Bovino, nel foggiano, si è suicidato. A quanto si apprende il militare era in caserma e ha usato la pistola di ordinanza per spararsi un colpo alla testa. L'uomo non ha lasciato messaggi che possano spiegare il motivo del gesto e sulla vicenda sono in corso indagini.