Traveste la bambina da Samara, mamma denunciata

Ha travestito la figlia minorenne da Samara, la bimba demoniaca protagonista del film 'The ring', e l'ha fatta andare in giro in strada mettendo paura tra i cittadini. E' successo nella notte di domenica scorsa a Lesina, nel Foggiano dove la mamma della bambina, di 32 anni, e una sua amica di 35 anni, sono state denunciate dai carabinieri per procurato allarme nell'ultimo episodio legato alla delirante moda della Samara Challenge'

Non appena sui social si è sparsa la notizia dell'apparizione alcuni ragazzini si erano già organizzati per dare la caccia alla bambina armati di bastoni e spranghe. I carabinieri, ascoltando testimoni e visionando le immagini delle telecamere sono risaliti alle due donne e le hanno denunciate.