Trovata morta in un giardino, si indaga per omicidio

(Fotogramma)

Una donna italiana di 44 anni è stata trovata morta a Nago Torbole, in provincia di Trento. I carabinieri indagano per omicidio. E' stato il compagno, un uomo di 50 anni, a lanciare stamattina l'allarme dicendo di essersi svegliato nel giardino di un locale della zona, con accanto la compagna senza vita.

I due, come ricostruito dai carabinieri, hanno trascorso la serata nel locale e consumato molto alcol, poi sono rimasti nel giardino vicino alla struttura anche dopo la chiusura. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso, ma dai primi accertamenti è verosimile che la donna sia stata uccisa: sono state riscontrate delle tumefazioni al volto. Le indagini si stanno concentrando sul compagno, che è stato portato in caserma.