'Samara challenge', in campo il Codacons: "Denunciare i responsabili"

"Dilaga a Roma la Samara challenge, una moda idiota che non appare né divertente, né sensata, e che rischia di creare pericoli per la pubblica incolumità, oltre a richiedere spesso l’intervento delle forze dell’ordine". Così dichiara la Codacons su quanto sta accadendo a Roma e in altre città italiane, dove alcuni emuli della ragazzina protagonista del film horror "The Ring", hanno seminato il terrore tra i cittadini.

"In tutta la città si moltiplicano le segnalazioni, con avvistamenti in numerosi quartieri, da San Basilio a Tor Bella Monaca fino all’Appio, passando per Centocelle, Casal Monastero e Vermicino – denuncia il Codacons - Persone dotate di scarsa intelligenza che girano travestiti come la protagonista del film “The Ring”, spaventando i passanti e provocando la rabbia dei residenti, che in alcuni casi hanno dato vita a vere e proprie retate che non si sono concluse in modo tragico solo grazie all’intervento di Polizia e Carabinieri".

“Questa nuova moda configura dei veri e propri reati e appare estremamente pericolosa – spiega il presidente Carlo Rienzi – Si va dal procurato allarme - considerato che spesso queste apparizioni obbligano le forze dell’ordine ad intervenire su richiesta dei cittadini spaventati - alla molestia e alla violenza privata, passando per il blocco stradale laddove si creino problemi di traffico a seguito degli avvistamenti. Chi gira travestito, inoltre, rischia di essere aggredito dai passanti e subire serie lesioni fisiche”.

Il Codacons conclude invitando le forze dell’ordine di Roma "a identificare chi gira per la capitale travestito da Samara e denunciare i responsabili in Procura, affinché siano perseguiti penalmente per i danni e i pericoli anche potenziali prodotti alla collettività".