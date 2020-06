Salva un gattino intrappolato, vigile del fuoco si commuove

(Fermo immagine dalla pagina Fb 'Il silenzio dell'anima di Serena Takdeer'

Il vigile del fuoco salva un gattino e si commuove, il filmato diventa virale. E' successo in provincia di Massa Carrara, dove lui e i suoi colleghi hanno salvato una cucciolata di gatti appena nati, intrappolati in un giardino. Nel video il pompiere solleva il piccolo felino e lo accarezza con tenerezza, poi si rivolge agli altri intorno: "Mi viene da piangere, ci credi?". Asciugandosi le lacrime, alla fine, ripone il gatto in una scatola e abbraccia uno dei colleghi. "Bravi ragazzi, bravi!", dice il capo a opera compiuta.

"Vedere un pompiere roccia commuoversi così, mi sono commosso anche io - scrive Claudio, sotto un post di Facebook che mostra il video - grandi ragazzi, ottimo lavoro che fate ogni giorno". "Quando un uomo può chiamarsi tale - aggiunge Alessandro - La vita è sempre un'emozione, onore a chi la rispetta, a chi la dona e a chi la salva". "Mi hanno salvato Lillo - racconta Roberta - non hanno mollato per due giorni, hanno messo a disposizione tutta la tecnologia per individuarlo in una grande distesa di rovi. Lo hanno preso in braccio, foto di gruppo. Che belli che sono".