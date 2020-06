Agguato a Scampia, uomo ucciso in auto

(Fotogramma)

Un uomo è stato ucciso lungo la strada provinciale 500 dell'Asse perimetrale di Melito, all’altezza dello svincolo per Scampia, intorno alle ore 12. Si tratta di Gennaro Sorrentino, classe 1969 e già noto alle forze dell'ordine, che è stato freddato a colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della sua auto. L'uomo è deceduto in pochi istanti e l’utilitaria è finita per scontrarsi contro il guardrail.

Sorrentino aveva precedenti vari per droga, armi e associazione per delinquere. Residente a Scampia, si era trasferito a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Sorrentino è stato raggiunto da 4 colpi di pistola, probabilmente semiautomatica. La salma è stata trasportata al Secondo Policlinico per l’autopsia. Ancora in corso di definizione la dinamica dell’omicidio. Un passante ha chiamato il 118 segnalando una macchina a bordo strada con una persona ferita. Il personale del 118 intervenuto ha poi chiamato la centrale dei Carabinieri tramite 112 e sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Marano.