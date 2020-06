Celentano loda Franceschini: "Bravo su grandi navi"

(Foto Fotogramma)

"Grande exploit del pioniere Franceschini che a soli pochi giorni dalla nascita del nuovo governo ha lanciato il suo primo SILURO centrando in pieno la fine delle grandi navi a Venezia. Bravo Dario!!! Un'azione memorabile la tua, attraverso la quale, tu per primo, hai innalzato la bandiera del vero CAMBIAMENTO!!!". A fare i complimenti al ministro dei Beni culturali, il quale ha assicurato che "entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco", è Adriano Celentano in un post sul suo blog.

"Un tuono, che già dai suoi primi vagiti scuote il governo, sia Giallo che Rosso, sul sentiero dell'ineffabile bellezza da cui nasce il giusto pensiero!!!", scrive ancora Celentano nel suo post intitolato 'La bandiera del cambiamento'.